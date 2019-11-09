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Amerika Diyanet Merkezi'nde Mevlit Kandili kutlandı

ABD'nin Maryland eyaletinde, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya gelen Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni kutladı.

09.11.2019 07:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 07:28Amerika Diyanet Merkezi'nde Mevlit Kandili kutlandı
ABD'nin eyaletinde, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya gelen Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni kutladı.
Başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, çok sayıda Müslümana, kandil programı için ev sahipliği yaptı.
Akşam namazını müteakip başlayan programda, önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde Hazreti Muhammed'in doğumu kutlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından Prof. Dr. Mehmet Akif Pusmaz ile Din İşleri Müşaviri ve Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Hazreti Muhammed'in hayatının ve sünnetinin önemine dair birer konuşma yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlit Kandili, Maryland, Güncel

Kaynak: AA

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