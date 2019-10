Amerika Diyanet Merkezi tanıtıldı - NEW

Programdan detaylarKatılımcılardan detaylarMerkez Başkanı Fatih Kanca'nın konuşmasıDr. Mehmet Öz'ün konuşması Amerika Diyanet Merkezi New York'ta tanıtıldıDiyanet İşleri Başkanlığına bağlı Amerika Diyanet Merkezinin New York'ta tanıtımı yapıldıMerkez Başkanı Fatih Kanca: "Amerika Diyanet Merkezi ülkemizin Amerikalı Müslümanlara bir armağanıdır ve bir medeniyet yürüyüşüdür""Burası ilim ve hikmetle bezenmiş Anadolu İslam anlayışının sergilendiği bir yerdir. DCA, Amerika toplumu için 'Türk İslam Medeniyet Vitrini' anlamına gelmektedir"Dr. Mehmet Öz: "Amerika Diyanet Merkezi, bir medeniyettir, İslam kültürüne katkıdır ama ayrıca insanlar için hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu da fark edişin adıdır"NEW YORK (AA) – ABD'nin Başkenti Washington DC'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Amerika Diyanet Merkezi (DCA) için New York'ta lansman gecesi düzenlendi.

"Bir Medeniyet Vitrini: Amerika Diyanet Merkezi" başlıklı Harvard Club'taki program, Türk ve Amerikan toplumundan çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Geceye, onur konuğu dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün yanı sıra DCA Başkanı Fatih Kanca, Türkiye New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumunun önde gelen iş insanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

"Amerika Diyanet Merkezi bir medeniyet yürüyüşüdür"

Merkez hakkında gösterilen tanıtıcı videodan sonra programın açılış konuşmasını yapan DCA Başkanı Kanca, merkezin kuruluş tarihini anlatarak, "Amerika Diyanet Merkezi ülkemizin Amerikalı Müslümanlara bir armağanıdır ve bir medeniyet yürüyüşüdür." dedi

Kanca, DCA'nın üç buçuk yıl önce açıldığına işaret ederek, "Burası ilim ve hikmetle bezenmiş Anadolu İslam anlayışının sergilendiği bir yerdir. DCA, Amerika toplumu için 'Türk İslam Medeniyet Vitrini' anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Kanca, şöyle devam etti:

"Manevi merkez, kültürel merkez, medeniyet vitrini ve herkese yaşam olmak üzere dört temel işlevi sürdüren DCA, kurulduğu günden bu yana İslam dininin maneviyat, bilgi, marifet, sevgi, ahlak ve estetik boyutunu ortaya çıkarıyor. DCA, Anadolu islam yorumunun vücud bulduğu bir mekandır, bir medeniyet iklimidir. Sanat ve estetik abidesi olan bu merkez, Türk medeniyetinin ABD'de temsil edilmesine vesile olmuştur. Bunun haklı gururunu yaşayabilirsiniz."

Türk ve Amerikan toplumuna farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Kanca, New York'ta ilki gerçekleştirilen DCA lansmanın diğer bölgelerde de yapılacağını sözlerine ekledi.

"DCA, Amerika'da yaşayan herkesin malıdır"

Merkezin danışma ve finans kurulu başkanlıklarını yürüten iş adamı Murat Güzel de DCA'nın Türk camisi olmasına rağmen yüzde 90 Amerikalı Müslümanlara hizmet verdiğine işaret ederek, "Burası sadece Türklerin değil Amerika'da yaşayan herkesin malıdır, bu anlayışla hizmet vermektedir, sizin yerinizdir." ifadelerini kullandı.

Gecenin onur konuğu Doktor Öz de Amerika Diyanet Merkezinin insanın hedeflediği iyi bir yaşam ile ilgili olduğuna dikkat çekerek, "Amerika Diyanet Merkezi, bir medeniyettir, İslam kültürüne katkıdır ama ayrıca insanlar için hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu da fark edişin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi, davetlilerin Amerika Diyanet Merkezi hakkındaki görüş ve önerileri dinlendi.

2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının gayretleriyle açılışı gerçekleştirilen Amerika Diyanet Merkezinde günlük ibadet servisinin yanı sıra, kültür, eğitim, sanat gibi bir çok alanda, başta Amerikalı Türk ve Müslüman toplumuna olmak üzere farklı din ve inançtan kesimlere da hizmetler veriliyor.

Kaynak: AA