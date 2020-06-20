Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ilk cuma namazı kılındı.

20.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 03:34
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ilk cuma namazı kılındı.
Başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı.
Caminin avlusu ile bahçesini dolduran yüzlerce kişi, cuma namazında sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu.
Cuma hutbesini okuyan DCA Başkanı Bilal Kuşpınar, salgın sonrası yeni düzende Müslümanların ibadetlerini sağlıklı yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Namazın ardından cemaat yine sosyal mesafe kuralını gözeterek, tokalaşmadan, selamlaşarak dağıldı.
New Jersey'deki Diyanet camilerinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı
ABD'nin New Jersey eyaletinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayının ikinci haftasından bu yana kapalı tutulan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde de ilk cuma namazı için kapılar açıldı.
New Jersey Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezinin bahçesinde toplanan cemaat, evden getirdikleri seccadeler üzerinde sosyal mesafeyi gözeterek yüzlerinde maskeyle ilk cuma namazını kıldı.
Önceden yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde Kovid-19 testi pozitif çıkanların camiye gelmemesi istendi.
Kısa tutulan namaz sonrası cemaat üyeleri, eski alışkanlıkların aksine tokalaşma ve kucaklaşmadan kaçınarak camiden ayrıldı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, "Worldometer" internet sitesine göre 121 binin üzerinde ölü, 2 milyon 284 binin üzerinde vaka bulunuyor. Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Haber

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