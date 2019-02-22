Amerikalı Cani Baba Bebeğini Yumruklayarak Öldürdü

Amerika'nın Utah eyelatinde yaşayan 24 yaşındaki cani baba sabaha karşı bir aylık oğlunu ağlayarak kendisini uyandırdığı için yumruklayarak dövdü. Hastaneye götürülen talihsiz bebek yoğun bakımda hayatını kaybetti. Polise suçunu itiraf eden cani baba, "Pişman olduğunu ve her şeyini kaybettiğini" söyledi. Mahkemeye çıkarılan baba, 24 yıl ve müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

UYANDIRDIĞI İÇİN YUMRUK ATMIŞ

Amerikalı Matthew Daniel Graves, bebeğinin ağlamasına sinirlenince oğluna yumruk atıp emziğini ağzına koyup susturdu. Aynı sabah uyanan baba işe gitmeden önce çocuğunu bakım evine bırakmak için arabasına bindi. Matthew, bebeğinin nefes alamadığını görünce hemen büyükannesini arayıp ne yapması gerektiğini sordu. Büyükannesi Matthew'e sağlık ekiplerini aramasını söyledi.

Matthew Daniel Graves

TALİHSİZ BEBEK BEYİN TRAMVASI GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği en yakındaki bir hastaneye götürdü. Daha sonra helikopterle tam teşekküllü bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayane sonrası Brayden'in beyninde darbeye bağlı travma olduğu tespit edilince, hastane yetkilileri polise haber verdi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Polis tarafından sorguya çekilen baba, oğluna kendisin ağlayarak uyandırdığı için yumruk attığını itiraf etti ve kendisinin bir canavar olduğunu ve hayatta her şeyi kaybettiğini söyledi. Bebek,yoğun bakımda bir kaç saat kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Tutuklanıp mahkemeye çıkarılan baba için 24 yıl ve müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme son kararını Mayıs ayında verecek.