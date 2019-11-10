Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı

Güvenli Bölge anlaşması kapsamında Suriye'den çekilecek olan teröristler bölgeden çekilmedi. Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler ise bölgede halen sivilleri hedef alıyor. ,

Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAİN SALDIRI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı." dedi.

ERDOĞAN: TERÖRİSTLER ÇEKİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarda tanınan süre içerisinde YPG'nin tamamen çekilmediğini belirterek, "Daha bu sabah Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var." demişti.