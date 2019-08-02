Haberler» Güncel» Haber

Amerika'nın çekilmesinin ardından Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

02.08.2019 14:25 Amerika'nın çekilmesinin ardından Rusya'dan açıklama geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'nin, ABD'nin inisiyatifiyle resmen sona erdiği ifade edildi. ABD ile Sovyetler Birliği arasında 8 Aralık 1987 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanması kararlaştırılmıştı. ABD'nin anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından Rusya da benzer bir adım atmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:16   Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı
15:16   Egzersiz ve Doğru Beslenme ile Obeziteden Kurtulmak Mümkün"
15:15   Başkan Işıksu: "Etkin iletişim başarıya ulaştırır"
15:15   Bartın Belediye Meclisinde 18 madde görüşüldü
15:15   Malatyaspor, 15 yaşındaki Emirhan Öz'ü transfer etti
15:15   Ladik'te ihtiyaç sahibi alilere yardım
15:15   Ladik'te kan bağışı kampanyası