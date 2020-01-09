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Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen iran, saldırmaya devam ediyor

Füze saldırısı sonrası ılımlı açıklama yapan ABD'ye karşı öfkesi dinmeyen iran, saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölgeye 3 katyuşa füzesi atıldı.

09.01.2020 07:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:16

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 'ın 3 bölgesinden 'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse dün gece 16 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin depo, otopark, taksi pistleri ve bir helikoptere hasar verdiğini, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İRAN FÜZE ATTI

Mark Esper, "İran'ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1'i Erbil üssüne isabet etti. El- Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı" dedi.

UYARI SİRENLERİ ÇALDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

ELÇİLİĞİN 100 METRE YAKININA DÜŞTÜ

Reuters'ta yer alan habere göre, füze saldırısı öncesi Yeşil Bölge içinde sirenlerin çaldığı ve füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi. Irak ordusu, saldırıda herhangi bir kayıp bildirilmediğini duyurdu.

ABD ve Irak'ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Esper, saldırının rastgele atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirtti.

Şii milislerle İran'ın her ne kadar birbiri ile ilişkili de olsa ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Esper, "İran'dan doğrudan talimat alan veya almayan Şii milis grupların önümüzdeki süreçte oradaki varlığımızın altını siyasi veya askeri olarak oymak adına bazı adımlar atmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP 'BARIŞALIM' DİYOR

ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

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Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen iran, saldırmaya devam ediyor

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