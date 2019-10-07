Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbıstan'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la akşamki görüşmemizden sonra bölgede, sayın başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette" dedi.

"TRUMP ÇEKİLMEYİ EMRETMİŞTİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Beyaz Saray'ın yaptığı Fırat'ın doğusuna Türkiye operasyonuyla ilgili açıklamayı da değerlendirdi. "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Erdoğan "Akşamki görüşmemizde sonra bölgede Trump'ın belirttiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmaları yürütecekler. Başkan Trump bu konudaki talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. ABD'li ve bizim heyetler görüşmelerini yapıyorlardı. Bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim verilmiş bir sözümüz var; bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz asla mümkün değil." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ziyaret vesilesiyle 2009 yılında oluşturduğumuz Türkiye Bosna Hersek Sırbistan konseyini Belgrad'da düzenleyeceğiz. Belgrad-Saraybosna otoyolunun da temelini atacağız.

ABD'NİN DEAŞ AÇIKLAMASI

DEAŞ'lılarla ilgili rakamlar biraz abartılı, orada Almanya, Fransa gibi ülkelerde cezaevlerinde olan bazı DEAŞ'lılar var. Bizim de bu rakamlarla ilgili bazı yaklaşımlarımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, biz bunlara bakamayız, artık yetti diyorlar. Bu konuda ne yapacaklar? Çalışma yapacaklar, bizim arkadaşlarımız da yapacak, cezaevlerindeki bu DEAŞ'lıları cezaevlerinden dertdest edelim şeklinde.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY AMERİKA'YA GİDECEĞİM"

Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'a ziyaret gerçekleştireceğiz. İkili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştireceğiz. Yüz yüze olması bizim için faydalı olacaktır.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı bir operasyon gerçekleştirecektir. ABD hava kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve katılmayacaktır. ABD hükümeti, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kabul edilmesi konusunda baskı yapacak, ancak onları istemeyecek ve kabul etmeyecektir. ABD yıllarca bu kişileri ülkesinde barındırmayacaktır ve bunların ülkeye büyük maaliyeti olacaktır. Türkiye artık Kuzey Suriye'de yakalanacak her DEAŞ'lı teröristlerden sorumlu olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

AMERİKA BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Reuters, ABD'nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne dayandırarak ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiğini duyurdu.