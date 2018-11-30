Amerika Türk Koalisyonu Başkanına Barış Ödülü

Amerika
Türk Koalisyonu (TCA) Başkanı Lincoln
McCurdy, bu yıl Gusi Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülen 15 kişiden biri oldu. McCurdy'ye ödülü Filipinler
'de gerçekleşen törende teslim edildi.
Barış ve insan yaşamı konusunda başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kuruluşlara verilen Gusi Uluslararası Barış Ödülü'nü bu yıl kazananlardan biri de Amerika Türk Koalisyonu Başkanı (TCA) Lincoln McCurdy oldu. Bu yıl kazanan 13 ülkeden 15 kişinin ödülleri Filipinler'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi.
TCA'in kurucularından Dr. Yalçın Asyalı yaptığı açıklamada, "TCA'nin ana filozofisi uluslararasında barışı ve karşılıklı saygıyı yükseltmektir. Gusi Barış Ödülü Vakfı yöneticilerine ve jürisine bu anlayışı ve bunu sağlayan programlarımızı tanıdıkları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
McCurdy törende yaptığı konuşmada, "Türkiye
ile ABD
arasında bağları kurma konusunda yoğun çalışan bir Amerikalı olarak büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün sözlerini anmak isterim 'Yurtta barış, dünyada barış'" dedi. McCurdy ayrıca TCA'nin çalışmalarının dostluk, anlayış ve Türk Amerikan toplulukları ve diğer kökenli topluluklar arasında iş birliğini içerdiğini belirtti.
McCurdy törende Gusi Barış Ödülü Vakfı tarafından planlanan sanat galerisinde sergilenmek üzere sanatçı Ülfet Çökmez'in Anadolu'da Sonbahar adlı eserini hediye etti.
Gusi Barış Ödüllerinde ayrıca Mali'nin Türkiye'deki fahri konsolosluk görevini de yapan Mimar Faruk Cengic eğitim alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.
Diğer ödül kazananların listesi ise şöyle;
Dr. Susana Pesıs - Arjantin
, Dr. Jose Ricardo de Vargas - Kolombiya
, Dr. Isalas Salas Herrerra - Kosta Rika, Dr. Paul Beaver - Avustralya
, Mühendis Dawıtt Tesfaye - Portekiz
, Dr. Gerhard Sennewald - Almanya
, Dr. Peter Seeberger - Almanya, Prof. A.B. Akhillesh - Hindistan
, Prof. Magdalena Patricie - Portekiz, Gen. Antonio L. Tamayo - Filipinler, Hakim Lucas bersamin - Filipinler, Dr. Mirza Ikhtiar Balg - Pakistan
, Prof. Malcolm McCulloch - Güney Afrika.
Bu sene 17'ncisi düzenlenen Gusi Barış Ödülleri 2002 yılında verilmeye başlandı ve Asya kıtasında bu alanda verilen en önemli ödül olarak biliniyor. - MANILA