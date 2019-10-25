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Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, kirası 82 bin TL olan bir eve taşındı

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimlerle komşu oldu. Tilki'nin tuttuğu evin kirası ise 82 bin TL.

25.10.2019 10:47

Genç yaşta klipte oynayarak şarkı söylediği için eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya taşınan Aleyna'nın evinin aylık kirası ise herkesi şaşırttı.

AYLIK 82 BİN TL KİRA ÖDEYECEK

Tilki, eğitim hayatı ve albüm hazırladığı için gittiği Amerika'da ev değişikliği yapma kararı aldı. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu. Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hollywood Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar yani yaklaşık 82 bin TL kira ödeyecek.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU OLDU

Hollywood Hills'e taşınan genç şarkıcının komşuları arasında Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimler var.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ UĞURLADI

20 gün önce Amerika'ya giden Aleyna Tilki'yi annesi Havva Öztel ile kız kardeşi Ayça Tilki uğurlamıştı. Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim." notuyla paylaşmıştı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için AmerikaŞarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için Amerika'ya gitti

Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, kirası 82 bin TL olan bir eve taşındı

Amerika Birleşik Devletleri, Aleyna Tilki, Magazin

YORUMLAR (4)
ALİ:Vatandaşlıktan atılması lazım böyle, ucuz ve basit kızların.
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RECEP:Yav bu kız amerikada ne yapacak allah aşkına ne işi var orda. Burda tamamlasın eğitimini alışmıştık biz.
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ADIMIZI YAZDIK:Bunları görünce kendime acıyorum Walla. Saatlerce günlerce çalış çabala ortada birşey yok yazık bana ve benim gibilere
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AVNİ:aslı yokmu
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