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Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yatak pozu

Eğitim için Amerika'ya yerleşen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yatak pozu paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

25.10.2019 22:06

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yataktan bir pozpaylaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimlerle komşu olması ve tuttuğu evin kirasının 82 bin TL olması çok konuşulmuştu. Her yaptığı ile olay olmayı başaran Aleyna Tilki'nin yataktan paylaştığı poz çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ABD'DE KİRALADIĞI EVİN KİRASI 82 BİN LİRA

Genç yaşta klipte oynayarak şarkı söylediği için eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya taşınan Aleyna'nın evinin aylık kirası ise herkesi şaşırttı. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills'e taşındı. Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hollywood Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar yani yaklaşık 82 bin TL kira ödeyecek.

Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yatak pozu

Amerika Birleşik Devletleri, Aleyna Tilki, Magazin


YORUMLAR (4)
MALALEYNA:Allah kimseyi sonradan görme yapmasın sjxuxjıx
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YETMISUC:Allah belani versin annenin babında terbiyesiz
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YELKENCİ RUZGAR:Su kudurmus canima verin iki doz bu yatak kuzusundan
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BORNOVADAN AYDIN:YATAK LİMONU GİBİ SAPSARI
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