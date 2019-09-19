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Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı

Uçakta çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kerimcan Durmaz, önceki gün Amerika'ya yerleştiğini açıklamıştı. Kerimcan Durmaz'ın şu anda oturduğu sitenin sahibi tarafından kovulduğu söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

19.09.2019 09:26

5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kendini tatmin ettiği görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, büyük tepki çekmiş ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Uzun süre sessizliğini koruyan Kerimcan Durmaz, önceki gün eğitim için bir süreliğine Amerika'ya yerleştiğini açıklamıştı. Durmaz'ın Beykoz Acarkent'te oturduğu villasından kovulduğu ve ardından Amerika'ya yerleşme kararı olduğu iddia edildi.

"SİTEYİ TERK ETSİN"

Ancak gitmeden önce yaşadığı bir olay magazin gündemini sarstı. Aylık kazancı 500 bin TL'yi bulan ünlü fenomen, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Posta'nın haberine göre havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi. Uçaktaki skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan'a "Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor" mesajını gönderdi.

ÇALIŞANLARI ARACILIĞIYLA SİTEDEN KOVDU

Ancak Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi. Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre, Erdal Acar sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu. Durmaz bunun ardından eşyalarını arkadaşlarının evinde taşıdıktan sonra Amerika'ya yerleşme kararı almış.

Kerimcan Durmaz, Acarkent'teki bu villada oturdu
Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Kerimcan Durmaz, Magazin

YORUMLAR(34)
ENES:rezil pislik yüzkarası yaratık
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DOĞRUCU:ABD ye top artık. Inşallah savaş çıkmaz
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VAY ARKADAŞ:takipçiler size sesleniyorum bu itsoyu sizin sayenizde çuval çuval para kazanıyor
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ZİYAA:Orda da eli ağzı boş durmadı demek ki ordan da kovuldu. Site site gezer artık.
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YETMİŞÜÇ:Yalan dolan hayatını seveyim yalancı Ziya
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KÜBRA:BUNLARI BAŞIMIZA SİZ ÜNLÜ ETTİNİZ. . İĞRENİYORUM ŞU TİPLERDEN. . ALLAH ISLAH ETSİN
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SONER:bunu meşhur eden basının allah bin belasını versin
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M.A:Mide bulandırmayın. Yeter bıktık !
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SERDAR:Defolsun gitsin pislik
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SKNGKWSÖV:bu madam erkelerin yüz karası . bunun aldığı nefes dünyaya zara veriyor
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