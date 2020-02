Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde güvercinlerin kafalarına Başkan Donald Trump'ın kampanya sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyüt) şapkaların yapıştırılmasını kendilerine P.U.T.I.N (Pigeons United To Interfere Now -- Şimdi Müdahale için Güvercinler Birliği) adı veren bir grup üstlendi.Alaycı bir şekilde Trump'a bağlılıklarını göstermek için böyle bir eyleme imza attıklarını belirten grup yayınladığı açıklamada "P.U.T.I.N, Demokratların 2020 başkanlık seçimlerinde aday adaylarını Las Vegas'taki tartışma programını protesto etmek için güvercinlerini kullanmıştır," ifadelerine yer verilirken aynı zamanda Trump'a bir destek ve bağlılık gösterisi olarak şehri ziyaret ettiği günleri tercih ettikleri vurgulandı.