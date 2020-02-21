Haberler » Dünya » 'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video - Haberler

'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video

'Amerika'yı yeniden büyüt' (MAGA) şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş

21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video
Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde güvercinlerin kafalarına Başkan Donald Trump'ın kampanya sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyüt) şapkaların yapıştırılmasını kendilerine P.U.T.I.N (Pigeons United To Interfere Now -- Şimdi Müdahale için Güvercinler Birliği) adı veren bir grup üstlendi.

Alaycı bir şekilde Trump'a bağlılıklarını göstermek için böyle bir eyleme imza attıklarını belirten grup yayınladığı açıklamada "P.U.T.I.N, Demokratların 2020 başkanlık seçimlerinde aday adaylarını Las Vegas'taki tartışma programını protesto etmek için güvercinlerini kullanmıştır," ifadelerine yer verilirken aynı zamanda Trump'a bir destek ve bağlılık gösterisi olarak şehri ziyaret ettiği günleri tercih ettikleri vurgulandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Las Vegas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:10:48