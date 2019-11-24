Haberler » Güncel » Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı - Haber

Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Müslümanlara ait yardım kuruluşu Amerika Zekat Vakfı (ZF), Gorham United Metodist Kilisesi ile gerçekleştirilen yardım etkinliğinde ihtiyaç sahiplerine gıda ürünlerinin yer aldığı kumanya dağıttı.

24.11.2019 03:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 03:18Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı
ABD'nin Chicago kentinde bulunan Müslümanlara ait yardım kuruluşu Amerika Zekat Vakfı (ZF), Gorham United Metodist Kilisesi ile gerçekleştirilen yardım etkinliğinde ihtiyaç sahiplerine gıda ürünlerinin yer aldığı kumanya dağıttı.
Chicago'nun, ABD'nin en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen önemli oranda insanın fakirlik sınırının altında yaşadığını belirten ZF Başkanı Halil Demir, "Özellikle kışın soğuklarla birlikte burada fakirlik daha da çekilmez bir hal alıyor." dedi.
Demir, kış boyunca kumanya dağıtımına devam edeceklerini dile getirerek "Umuyoruz vakfımızın bu çalışmasıyla, Amerikalılara İslam'ın rahmet yüzünü göstermiş oluruz." diye konuştu.
Gorham United Metodist Kilisesi Papazı Aaron J. McLeod da, dağıtım için ZF'ye teşekkür ederek, "Tam da Şükran Günü bayramı öncesi fakir halka yapılan bu hizmet gönül alıcıdır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:59 Edirne'de tır'ın dorsesi alev alev yandı
03:30 Belarus'a yük götüren tırın dorsesi sınır kapısına yaklaşırken yandı
03:18 Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı
02:34 İzmir'de yol çökmesi nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı
02:34 Bursa'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
00:23 Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır
23:38 Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
22:43 Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
22:36 Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 04:09:44