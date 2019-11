Amerikalı aktris Marilyn Monroe'nun meşhur elbisesi 1 milyon 600 bin TL'ye satıldı

Sinema literatürüne 'Aptal sarışın' kelimesini kazandıran Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe, ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyan ünlü isimlerden biri. Öyle ki Monroe'nun en unutulmaz filmlerinden birinde giydiği kıyafet, Los Angeles'taki açık artırmada 280 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 600 bin TL) satıldı.

'SAHNE AŞIKLARI' FİLMİNDE GİYDİĞİ KIYAFET SATILDI

Birkaç parçadan oluşan kostüm, Monroe'nun 1954 yapımı Sahne Aşıklarıadlı komedi filminde giydiği siyah ipek bir üst, yere kadar uzanan çiçekli etek ve hasır şapkayı içeriyor. Söz konusu kıyafet, 1962 yılında ölen Hollywood yıldızının giydiği ve cuma günü müzayedede satılan kostümlerden sadece biriydi.

BİRDEN ÇOK KIYAFETİ REKOR FİYATA ALICI BULDU

Beverley Hills merkezli Julien's Auctions şirketi tarafından düzenlenen açık artırmada ayrıca, Monroe'nun Erkekler Sarışınları Sever (Gentlemen Prefer Blondes) filmindeki yere kadar uzanan, uzun kollu ve payetli kırmızı ipek elbisesini de kapsıyor. Elbise etkinlikte 250 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 420 bin TL) satıldı. Satışa sunulan diğer kıyafetlerse yıldızın Dönüşü Olmayan Nehir (River Of No Return) filminde giydiği ve 175 bin dolara (yaklaşık 1 milyon TL) alıcı bulan sarı elbiseyle Bazıları Sıcak Sever (Some Like it Hot) filminin basın konferansında giydiği düşünülen siyah ipek kokteyl elbisesi oldu.

KENNEDY'E ŞARKI SÖYLEDİĞİ KIYAFETİNİN REKORUNA ULAŞAMADI

Birçok ürün yüksek fiyatlara satılsa da hiçbiri Monroe'nun 1962'de zamanın ABD Başkanı John F. Kennedy'ye "doğum günü" şarkısını söylerken giydiği altın kristalli elbisenin 2016'da rekor kıran 4,8 milyon dolarlık (yaklaşık 27 milyon TL) satışına yaklaşamadı.