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Amerikalı araştırmacılar 2019'da 71 yeni canlı türü keşfetti

ABD'nin California Bilimler Akademisinden uzmanlar, bu yıl 71 yeni hayvan ve bitki türü keşfetti.

09.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:12Amerikalı araştırmacılar 2019'da 71 yeni canlı türü keşfetti
ABD'nin Bilimler Akademisinden uzmanlar, bu yıl 71 yeni hayvan ve bitki türü keşfetti.
CNN'de yer alan habere göre, dünyanın çeşitli yerlerindeki mağaralar, ormanlar ve okyanuslarda keşfedilen 71 canlı arasında çiçekler, balıklar, mercanlar, örümcekler, deniz salyangozları, karınca ve kertenkeleler yer aldı.
Araştırmacılar, bu yıl 16 yeni balık türü keşfederken bunlardan Papua Yeni Gine kıyılarında yaşayan kedi gözlü kardinal balığı dikkati çekti.
Böcek bilimci Darrell Ubick, yeni bulunan canlılar arasında 5 örümcek türünün yer aldığını belirterek, bunlardan birinin Meksika'nın Chihuahuan çölünde karıncaların oluşturduğu tepeciklerde yaşayan örümcek türü olduğunu kaydetti.
California Bilimler Akademisinden Shannon Bennett, biyolojik çeşitlilik konusunda uzman bilim adamlarının doğada halen canlı türlerinin yüzde 90'ının bilinmediğini söylediğini aktararak, "Her yeni keşfedilen canlı, bu değerli ekosistemin korunmasındaki rolümüzün ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel

Kaynak: AA

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