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Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, doping kontrolünde hamile çıktı!

Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, doping testinde hamile kız arkadaşının idrar örneğini verince FIBA, dolandırıcılık nedeniyle 28 yaşındaki oyuncunun lisansını askıya aldı.

04.08.2019 14:31
Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, doping kontrolünde hamile çıktı!

Panathinaikos, Monaco, PAOK gibi takımların formasını giyen Amerikalı basketbolcu DJ Cooper, anti-doping ajansına kendi idrar örneği yerine hamile kız arkadaşının idrar örneğini verdi.

FIBA, COOPER'IN LİSANSINI ASKIYA ALDI

Eurohoops'un haberine göre muhtemelen doping testini pozitif hale getirecek araçlar kullandığı için anti-doping denetçilerine kız arkadaşının idrar örneğini veren DJ Cooper, hiç beklemediği bir karşılık aldı. Denetçiler, doping testini başarıyla geçtiğini ancak Cooper'ın hamile olduğunu söyledi. FIBA, dolandırıcılık nedeniyle Cooper'ın lisansını askıya aldı.


Panathinaikos, Spor

YORUMLAR (3)
VAHDETTİN BAYRAM: sahtekar.
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212121: o kader olacak
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DÜŞÜNEN İNSAN: düşün biraz ben ne yaptım diye ;=)
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