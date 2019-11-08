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Amerikalı diplomattan Trump'ın Suriye'den çekilme kararını şiddetle eleştiren rapor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’nin kuzeyindeki üst düzet diplomatı William Roebuck, Başkan Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını sert şekilde eleştiren bir rapor yazdı.

08.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:13 Amerikalı diplomattan Trump'ın Suriye'den çekilme kararını şiddetle eleştiren rapor
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 'nin kuzeyindeki üst düzey diplomatı William Roebuck, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sert şekilde eleştiren bir rapor yazdı. Amerikalı diplomat, Suriye Demokratik Güçleri'ne işaret ederek (SDG) bu kararın bölgedeki ABD ile ittifak halindeki güçlere saldırının önünü açtığını savundu.

ABD'nin Suriye'deki üst düzey görevlisi William Roebuck yazdığı kurumiçi değerlendirme raporunda ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesi kararını eleştirdi. Roebuck değerlendirmede Başkan Trump'ın Türkiye'nin saldırısını durdurmak veya Kürtleri korumak için yeterince çaba göstermediğini iddia etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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