Amerikalı doktorun 25 hastasına aşırı doz ilaç vererek ölümlerine sebep olduğu ortaya çıktı

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan William Husel isimli doktor, yaşları 37 ile 85 arasında değişen 25 hastaya kasten aşırı dozda ağrı kesici vererek ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle suçlanıyor. Hastalar, ilaçları doktorun isteği üzerine hemşirelerin uyguladığını söylerken, yargılaması devam eden doktorun suçlu bulunması halinde her hasta için 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı öğrenildi.

Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana gelen olayda, William Husel isimli doktorun 2015-2018 yılları arasında verdiği ilaçlar sebebi ile 25 hastasının ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. Hastaların ölmesinden sonra çalıştığı Mount Carmel hastanesinden geçen Aralık ayında kovulan ve hakkında soruşturma açılan doktor polise teslim oldu.

VERDİĞİ İLAÇLARDAN 25 KİŞİ ÖLDÜ

20 yıldır savcı olduğunu söyleyen Ron O'Brien, ilk defa böyle bir olay ile karşılaştığını ve 2015-2018 yılları arasında 25 hastanın aynı doktorun verdiği ilaçlardan ölmesinin herhangi bir amaç olarak görülemeyeceğini söyledi.

DOKTORUN AVUKATI ART NİYET OLMADIĞINI SAVUNDU

Doktorun avukatı Richard Blake ise mahkemede müvekkilinin durumları ağır olan hastalara öldürmek için değil hastaları rahatlatmak için aşırı dozda ilaç verdiğini söyledi.

Dr. William, mahkeme sonrası suçlu bulunursa, ölümüne sebep olduğu her hasta için 15 yıl hapis cezası alacak.