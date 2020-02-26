Amerikalı kadın avcının Adıyaman'a gelip dağ keçisi avlaması tepki çekti

Adıyaman 'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avlayan Amerikalı kadın avcı Emieblcek Harris sosyal medyada tepkilerin hedefinde.

KARI KOCA DAĞ KEÇİSİ AVLADI

Amerikalı kadın avcı Emieblcek Harris, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden izni aldıktan sonra Adıyaman'da Sincik Devlet Avlağı'nda 11 yaşında ve 130 santimetre boynuz uzunluğuna sahip olan dağ keçisini avladı. Harris, daha sonra avladığı dağ keçisiyle poz verdi. Michael Shaun Harris ise Akdağ Devlet avlağında 9 yaşındaki 118 santimetre boynuz uzunluğundaki keçiyi avladı.

SOSYAL MEDYANIN HEDEFİNDELER

Karı koca avcıların Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelip Adıyaman'daki devlet avlaklarında dağ keçilerini avlaması dünden itibaren sosyal medyanın gündeminde. Kullanıcılar izinli olarak bile yapılsa avın bir cinayet olduğunu belirtirken ABD'den av için Türkiye'ye gelen çifte de tepki gösteriyor.

MART SONUNA KADAR AV SERBEST

Av turizmi kapsamında belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. 2019-2020 av sezonunda 30 adet av kotası verildiği ve av turizminin 31 Mart 2020 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

AVIN GELİRİ KÖYLERE AKTARILIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin yüzde 60'ı avlak alanının bulunduğu köylerde, muhtarlıklara aktarılarak köylerin cami, taziye evi, Kuran kursu gibi ihtiyaçlarında kullanıldığını söyledi.