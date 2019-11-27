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Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu

Amerika'da kendini 'Şifacı' olarak nitelendiren kadının libidoyu artırmak için uyguladığı yöntem tepki çekti. Sosyal medya hesabından çırılçıplak fotoğraflarını paylaşan kadın, bu yöntemin enerjisini artırdığını söyledi.

27.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:01

Amerika'da sosyal medyada kendini 'Şifacı' olarak adlandıran Meagan isimli kadın, paylaştığı güneşlenme yöntemiyle ortalığı birbirine kattı. Çırılçıplak pozlarıyla olay olan kadın, bu yöntemin kendisine enerji verdiğini ve libidosunu artırdığını belirtti.

ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENİYOR

Vücudunu çırılçıplak bir şekilde güneşlendiren kadın, daha iyi uyumanın ve enerjiyi artırmanın anahtarının bu yöntem olduğunu ifade etti.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Meagan neden böyle bir şey yaptığını Instagram kullanıcılarına şöyle açıkladı: 30 saniye ile beş dakika arasında her sabah çırılçıplak kalçamı güneşlendiriyorum. Bu günlük rutinimin bir parçası. Cinsel enerji, libido artışı, daha iyi bir uyku sağlıyor. Enerjimi güneşten alıyorum. En iyi sağlık ve zindelik arayanlara veya cinsel enerjileri ile dengeli bir şekilde bağlantı kurmak isteyenlere uygulamayı şiddetle tavsiye ediyorum.

UZMANLAR TEPKİLİ

Genç kadının paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, İngiliz basını uzmanların görüşlerine yer verdi. The Sun'a konuşan uzmanlar, D vitamininin sağlıklı bir kas yapısı, kemikler ve dişler için olmazsa olmaz olduğunu belirtirken, gündem yaratan yöntemin yararından çok zararı olacağını savundu.

Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Güncel


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