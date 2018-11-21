Amerikalı Kardeşlerin Babalık Davası

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43

ABD'de yaşayan Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, İzmir'de yaşayan iş adamı Kasım Pırlant'ın babaları olduğu iddiasıyla "babalığın hükmen tayini" için dava açtı.Amerikalı kardeşlerin avukatı Burcu Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jackson kardeşlerin babaları oldukları iddiasıyla bir süre önce Chicago'dan İzmir'e gelerek Kasım Pırlant ile görüştüklerini, Pırlant'ın babaları olduğunu hukuki olarak kabul etmediğini öne sürdü.Konuyla ilgili Jackson kardeşlerin yaptığı çalışma sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesinde dava açtıklarını anlatan Ünlü, "Delillerimizi sunduk, bundan sonraki süreçte karşı taraf da cevap verecektir. Mahkeme de delil toplayacak. DNA testi istenecek. Yargılama sonucunu bekleyeceğiz." dedi.