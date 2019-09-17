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Amerikalı komedyen Kevin Hart, cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kameraya aldırdı!

Amerikalı model Montia Sabagg, cinsel ilişkiye girdiği 40 yaşındaki komedyen Kevin Hart'ın ilişkiyi gizlice kameraya aldırdığını iddia ederek, komedyene 60 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

17.09.2019 16:21

28 yaşındaki Amerika'lı model Montia Sabagg daha önce ilişki yaşadığı 40 yaşındaki komedyen ve senarist Kevin Hart, hakkında 2017 yılında Las Vegas'ta bir otelde cinsel ilişkiye girerken bir arkadaşının kendilerini gizliden videoya aldığını iddia ederek Kevin ve ilişkiyi videoya alan arkadaşı hakkında 60 milyon dolar tazminat davası açtı.

SAKLANARAK İLİŞKİYİ KAYDA ALDI

Sabagg,Kevin ile otel odasında ilişkiye girerken arkadaşı Todd Jackson'un odada saklanarak kendilerini videoya aldığını, görüntüleri izledikten sonra büyük bir ruhsal travma yaşadığını, özel hayatının ihlal ettiğini söyleyerek komedyene dava açtı.

CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE SATMAYA ÇALIŞTI

Mahkeme savcısı, videoyu çeken Kevin'in arkadaşı Todd'un daha sonra Kevin'den para istediğini Kevin para vermeyi kabul etmeyince Tood, videoyu ünlü kişilerin cinsel içerikli videolarının yayınlandığı cinsel içerikli sitelere satmaya çalıştığını söyledi. Mahkeme devam ediyor. Ayrıca video 2017 yılında internete sızmıştı.

Amerikalı komedyen Kevin Hart, cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kameraya aldırdı!

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Magazin

YORUMLAR(6)
SERDAR:tiripot fena dagıtmış kadını zavallı
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KEVİNİST:Arkadaşı Kevine de yamuk yapmış, o da şantaja uğramış işte.
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ENGİN:amatörce
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DAĞITMIŞLAR:Kadının vücudu dağılmış gitmiş.
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HASAN HUSEYİN:AdamimYakisir. . . Cem yilmazin bin kere daha iyisi dir kendisi
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