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Amerikalı oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü

Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve şovmen Robert Davi, İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'na sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.

04.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:15Amerikalı oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü
Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve şovmen Robert Davi, İsveç'in başkenti 'e gitmek için geldiği Havalimanı'na sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.
İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek üzere ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Amerikalı ünlü aktör Robert Davi, ilk kez kullandığı İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Uçuşunu bekleyen ünlü aktör, İstanbul Havalimanı'nı gezerek kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak övgüler yağdırdı. Ünlü aktör Davi, yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndayım, gerçekten harika görünüyor. Temiz insanlar var, derinliğe, tavanlara, renge, mimarisine bakın, ABD havalimanlarını düşünüyorum ve ne kadar depresif olduklarını hatırlıyorum. Burada ailemle birlikte turdayım, buradan Stockholm'e gideceğiz. Ama sadece size bunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Robert Davi, Stockholm, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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