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Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı

Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD'li rapçi Gazzy Garcia, klip çekimlerinde elinde tuttuğu yılan tarafından ısırıldı.

09.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:52Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı

Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD'li rapçi Gazzy Garcia, klip çekimlerinde elinde tuttuğu yılan tarafından ısırıldı.

Garcia'nın Perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine saldırdı. Lil Pump'ın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çekimler için sete getirilen yılanı tutan Garcia'nın saniyeler içinde yılan tarafından ısırıldığı görüldü. Elindeki yılanı fırlatan Garcia'nın daha sonra kameraya yaklaşıp yılanın ısırdığı elini gösterdiği görüldü. Görevlinin elindeki yılanın, bu sırada kendisini görüntülemeye çalışan başka bir kişiye daha saldırmaya çalıştığı görüldü. Yılanın zehirsiz olduğu ve Garcia'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lil Pump'ın elindeki yılan

Yılanın ısırması,

- Pump'ın yılanı fırlatıp sıçraması, elini gösertermesi

Görevlinin elindeki yılanın ikinci bir kişiye daha saldırması



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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