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Amerikalı şarkıcı Britney Spears bikinili pozlarıyla dikkat çekti

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının "Baharı bekleyemem" notuyla paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni geldi.

11.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:56Amerikalı şarkıcı Britney Spears bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Amerikalı şarkıcı, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

hesabından 23,3 milyon takipçisi bulunan Britney Spears'ın "Baharı bekleyemem" notuyla yaptığı paylaşıma 500 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

MYLES CYRUS DA BEĞENDİ

Britney Spears'ın paylaşımını ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ ŞARKICININ HAYRANLARINA ÖZEL SERGİ HAZIRLANDI

Öte yandan, Britney Spears'ın kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşan The Zone yakında açılacak. "Britney Spears deneyim merkezi" olarak lanse edilen The Zone tamamlanmak üzere. Spears'ın hayranları için tasarlanan sergi alanı şarkıcının kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşuyor.

Los Angeles'ın en ünlü AVM'lerinden The Grove'un hemen karşısına inşa edilen The Zone ödüllü prodüksiyon tasarımcılarının desteği alındı.


Britney Spears, Instagram, Magazin

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