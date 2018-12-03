Amerikalı Şarkıcı Nick Jonas ve Hintli Aktris Priyanka Chopra, Görkemli Düğünle Dünya Evine Girdi

Bir süredir birlikte olan Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ve Hintli yıldız oyuncu Priyanka Chopra, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.

DÜĞÜN HİNT GELENEKLERİNE UYGUN HAZIRLANDI

Günler öncesinden hazırlıklara başlanan ve Hint geleneklerine uygun hazırlanan düğüne ünlüler akın etti. 4 ay nişanlı kaldıktan sonra görkemli bir törenle evlenen çiftin düğünü Hindistan'daki Umaid Bhawan Sarayı'nda gerçekleşti.

BOLLYWOOD MÜZİKLERİ EŞLİĞİNDE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Fotoğraf ve selfie yasağı konulan düğünde gelinin ve damadın yakınları Bollywood müzikleri eşliğinde dans kareografileri sergiledi. Keyifli anların yaşandığı törene Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Sophie Turner da katıldı.

PERİ MASALLARINI ARATMADI

Peri masallarını andıran ünlü çiftin düğünü, Chopra'nın memleketi olan Hindistan'daki Umaid Bhawan Sarayı'nda gerçekleşti.Düğünde Nick Jonas'ın ailesi ve dostları da hazır bulundu.