Amerikalı senatör sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmelerin ardından gerilim azaldı ve iki ülke Suriye'nin geleceği konusunda mutabakata vardı. Bu mutabakat kapsamında Türkiye'ye uygulanan ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. Türkiye'ye bazı yaptırımların getirilmesini öngören yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını da resmen tanıdı. Soykırım tasarı sıcaklığını korurken Amerikalı senatör bu kararın alınmasını dünyaca ünlü Kim Kardashian'a bağladı.

KARDASHİAN TEK TEK GÖRÜŞTÜ

1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian'ın da etkisi oldukça büyük. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı. Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi'nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.

ERMENİSTAN'IN GİZLİ SİLAHI NE?

Kim Kardashian'ın bu çalışmalarını ABD'li Senatör Jackie Speier; "Ermenistan'ın gizli silahı ne mi? Kim Kardashian" sözleriyle dile getirdi. Kardashian, dünya üzerinde poposunun büyüklüğü nedeniyle oldukça büyük bir üne sahip bir isim.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak. Tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

TASARI TRUMP'A GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak. ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.

TASARI 11 NİSAN'DA SUNULMUŞTU

11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni Soykırımı'na" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ivme kazanan karar tasarısına 140 Temsilciler Meclisi üyesi destek veriyor. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz'un hazırladığı benzer bir karar tasarısı da Senato'da destek bulmaya başladı. 120 sayılı Senato tasarısı halen 18 senatörün desteğine sahip.