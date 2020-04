Amerikalı ünlülerden Kovid-19 fonuna bağış yapanlara ödül vaadi

Kaynak: AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ünlülerin oluşturduğu fona destek verenlere, filmlerde figüranlık ya da sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimleriyle vakit geçirme gibi ödüller vadedildi.BBC'nin haberine göre, Amerikalı oyuncular Leonardo DiCaprio ve Robert de Niro, All In Challenge fonuna bağışta bulunan bir kişiye yeni filmlerinde figüranlık teklif etti.Amerikalı komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, komedyen ve yapımcı Kevin Hart, şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, oyuncu Matthew McConaughey ile Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'in yanı sıra yıldız sporculardan da benzer vaadler geldi.Bieber, karantina koşulları son bulduktan sonra şanslı hayranının evine giderek özel performans sergileme, Hart, gelecek filminde yan rol verme, Timberlake ve Bill Murray beraber golf oynama, Ellen DeGeneres programına davet etme, Matthew McConaughey Teksas'ta Amerikan futbolu maçını birlikte izleme sözü verdi.Fırsatlardan yararlanacak bağışçıların çekilişle belirleneceği belirtildi.ABD'de Kovid-19 salgınında yardıma muhtaç kişiler için salı günü başlatılan kampanya çerçevesinde 5,6 milyon dolar toplandığı ifade edildi.Organizatörleri, All In Challenge fonunda 100 milyon dolar toplamayı ümit ediyor.