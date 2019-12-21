Haberler » Güncel » Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Haber

Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

ABD'li siyaset uzmanı Greg Weiner, Rusya devlet televizyon kanalı 'Rossiya-1'de canlı olarak yayınlanan programda stüdyodan kovuldu.

21.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:11 Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

ABD'li siyaset uzmanı Greg Weiner, devlet televizyon kanalı 'Rossiya-1'de canlı olarak yayınlanan programda stüdyodan kovuldu.

'Rossiya-1' televizyon kanalında Dmitri Kulikov'un sunduğu 'Kim Karşı' adlı programda Kulikov ile, program konuğu ABD'li uzman Greg Weiner arasında tartışma çıktı. Kulikov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Ukrayna Muhalefet liderlerinden Viktor Medvedçuk ile yaptıkları görüşmenin fotoğrafını göstermesi üzerine Weiner, fotoğrafta görünen görüşmenin yapıldığı yere dikkat çekerek, Putin'in Medvedçuk ile ancak koridor gibi bir yerde ayaküstü görüşmeyi kabul ettiğini söyledi ve bu görüşmeyi, 'koridor görüşmesi' olarak nitelendirdi. Buna tepki gösteren Kulikov, Weiner'a, 'sefil esprilerini kendisine saklaması' çağrısında bulundu.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kulikov, ABD'li uzmanı 'pislik' olarak nitelendirdi ve stüdyodan kovmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ABD'li uzman, stüdyoyu terk etti.

Görüntü Dökümü

////////TV KAYDI

--------------

-Kim karşı adlı programdan görüntü

-Tartışmanın görüntüsü

-Kulikov'un, Weiner'ı kovması

-Weiner'ın stüdyoyu terk etmesi



Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Rusya, TV, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Libya'da Hafter destekçisi BAE'nin SİHA saldırılarında 3 kişi öldü - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:27   Kocaeli sanayi sitesinde yangın-4 - Haber
14:26   Baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor - Haber
14:24   Bodrum'daki vinç kazası kamerada - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
11:36   En büyük hayali için 110 kilo verdi - Haber
21.12.2019 14:31:42