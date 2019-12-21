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Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovulduDeniz Berktay, (DHA)- ABD'li siyaset uzmanı Greg Weiner, Rusya devlet televizyon kanalı 'Rossiya-1'de canlı olarak yayınlanan programda stüdyodan kovuldu.

21.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:18
Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu
Deniz Berktay, (DHA)- ABD'li siyaset uzmanı Greg Weiner, devlet televizyon kanalı 'Rossiya-1'de canlı olarak yayınlanan programda stüdyodan kovuldu.
'Rossiya-1' televizyon kanalında Dmitri Kulikov'un sunduğu 'Kim Karşı' adlı programda Kulikov ile, program konuğu ABD'li uzman Greg Weiner arasında tartışma çıktı. Kulikov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Ukrayna Muhalefet liderlerinden Viktor Medvedçuk ile yaptıkları görüşmenin fotoğrafını göstermesi üzerine Weiner, fotoğrafta görünen görüşmenin yapıldığı yere dikkat çekerek, Putin'in Medvedçuk ile ancak koridor gibi bir yerde ayaküstü görüşmeyi kabul ettiğini söyledi ve bu görüşmeyi, 'koridor görüşmesi' olarak nitelendirdi. Buna tepki gösteren Kulikov, Weiner'a, 'sefil esprilerini kendisine saklaması' çağrısında bulundu.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kulikov, ABD'li uzmanı 'pislik' olarak nitelendirdi ve stüdyodan kovmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ABD'li uzman, stüdyoyu terk etti.
Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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