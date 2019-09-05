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Amerikalı ve Avrupalı bilim insanları Dünya'yı korumak için asteroid saptırmayı tartışıyor

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Asteroid araştırmacıları ve uzay mühendisleri olası bir asteroid çarpmasını önlemenin yollarını tartışmak için önümüzdeki hafta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geliyor

05.09.2019 17:38 Amerikalı ve Avrupalı bilim insanları Dünya'yı korumak için asteroid saptırmayı tartışıyor
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Asteroid araştırmacıları ve uzay mühendisleri Dünya'ya olası bir asteroit çarpmasını önlemenin yollarını tartışmak için önümüzdeki hafta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geliyor.

Bilim insanları teknik olarak güvenilir bir gezegen savunma sistemi olması beklenen bir çözüm üzerinde tartışacaklar. Kısaca AIDA olarak adlandırılan Asteroit Çarpmasını Saptırma Değerlendirmesi adı verilen görevde Dünya ve Mars arasında bulunan Didymos adlı ikiz asteroitten küçük olanını bir uzay aracını çarptırarak rotasından saptırılması hedefleniyor. Görevde yer alacak ikinci bir uzay aracı ise çarpışma bölgesini izleyerek toplayabildiği kadar veri toplayacak.
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Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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