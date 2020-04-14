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Amerikalı yetkililer, Katar'da Taliban heyetiyle görüştü

Amerikalı yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da Afgan Talibanı heyetiyle bir araya geldi.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Amerikalı yetkililer, Katar'da Taliban heyetiyle görüştü
Amerikalı yetkililer, Katar 'ın başkenti Doha 'da Afgan Talibanı heyetiyle bir araya geldi.
Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin sözcüsü Suhail Şahin, yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve NATO'nun Afganistan'daki Amerikalı komutanı Scott Miller'in Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin lideri Molla Baradar başkanlığındaki Taliban heyetiyle Doha'da görüştüğünü söyledi.
Görüşmede, 29 Şubat'ta ABD-Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması ve mahkum takasının gecikmesi konularının ele alındığını ifade eden Şahin, anlaşma metnindeki bazı hususların ihlal edildiği konusunun da görüşüldüğünü belirtti.
Şahin, görüşmede, anlaşma yükümlülüklerinden kaynaklanan sorunların çözüm yollarının ele alındığını kaydetti.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, dün yaptığı açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında devam eden mahkum takası sürecinin hızlandırılmasını istemişti.
Mahkum takası
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.
Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.
Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 300 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 20 rehine serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Doha, Güncel
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