Amerikalı Yıldız Pamela Anderson, Sarı Yelekliler'e Destek Verdi

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamları protesto etmek için başlayan ve git gide kitleselleşen 'Sarı Yelekler' hareketi olarak adlandırılan eylemlere ünlü oyuncu Pamela Anderson'dan destek geldi. 51 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Twitter'dan mesaj yayınlayarak, "Şiddeti hor görüyorum. Ama Fransız -ve küresel-elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakılması nedir?" diye sordu.

"YAKMA GÖRÜNTÜLERİ YERİNE NEDENİNE ODAKLANMALIYIZ"

Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nereden ileri geldiğini sormak zorundayız" dedi. "Ve cevap şu: Büyükşehir seçkinleri ile kırsal yoksullar arasında, Macron'un temsil ettiği politikalar ile sadece Fransa'da değil, tüm dünyadaki eşitsizlikten bıkan % 99 arasında yükselen tansiyondan ileri geliyor."

"İTAATSİZLİK YAPICI MI DEĞİL Mİ"

Anderson, mesajına son noktayı şöyle koydu: "Asıl mesele, itaatsizliğin yapıcı olup olamayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma imgesine sahip mi?"