Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

12.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:26
Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı
NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.
NASA'nın internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD'nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.
NASA'dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.
Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Haber 01:48: Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu - Haber 01:46: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" - Haber 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 01:32: Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi - Haber 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti - Haberler