Amerikalılara göre Mesut Özil'in ilk tercihi MLS

Arsenal'da son beş maçtır kadroya dahi giremeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artıyor. Adı uzun bir süredir Fenerbahçe'yle anılan 31 yaşındaki yıldız ismin Sarı Lacivertliler'e olası transferiyle ilgiliyse Ada basınından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MESUT'UN FENERBAHÇE'YE GİTMESİ DOĞRU BİR ADIM OLMAZ"

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Paul Robinson, Sky Sports'a verdiği demeçte "Fenerbahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. O, üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir. Ancak şu anda kulübüyle açık bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunun derhal çözülmesi gerek." ifadelerini kullandı.

MENAJERİ DC UNİTED İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü spor portalı Bleacher Report ise bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan 10 numaranın kulüpten ayrılma talebinde bulunmayacağını öne sürerken Arsenal'dan sonrası için önceliğininse MLS olduğunu yazdı. Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün geçtiğimiz yaz DC United ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

(Fanatik)