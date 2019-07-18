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Amerikan aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

Amerikalı aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası şikayetçinin tanıklık yapmaması savcılık tarafından üzerine düştü.

18.07.2019 13:52 Amerikan aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü
Amerikalı aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası şikayetçinin tanıklık yapmaması üzerine düştü. Massachusetts Savcılığı "şikayetçi ve tanığın bulunamaması" sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi. Oscar ödüllü aktör, 2016 yılında Nantucket'da bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.

Davanın en önemli delili olarak şikayetçinin cep telefonuydu. Ancak şikayetçi olay gecesi kullandığı telefonu kaybettiğini belirterek mahkemede tanıklık yapmayı reddetti. 59 yaşındaki aktörün avukatları ise şikayetçinin cep telefonu mesajlarını sildiğini iddia etti. Spacey'in kendisini taciz ettiğini ileri süren şikayetçi avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada davayı geri çektiğini bildirmişti. Şikayetçi daha önceki açıklamasında Spacey'in Massachusetts'te bir barda kendisine alkol verip tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
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Kaynak: Euronews.com
Massachusetts, Kevin Spacey, Dünya

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