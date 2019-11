Amerikan ambargolarına tepki gösteren muhtar, yerli ve milli tohum projesini başlattı

Amerikan ambargolarına tepki gösteren muhtar, yerli ve milli tohum projesini başlattıÇANAKKALE - Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Çıplak köyünün muhtarı Ufuk Göçoğlu, son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek için köyünde yerli ve milli tohum projesini başlattı.Köylerinde yerli, milli ve sertifikalı tohumlar görmek istediklerini dile getiren Göçoğlu, projelerini Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü ile paylaştıklarını ve olumlu cevap aldıklarını söyledi. Yaklaşık 50 dönümlük bir alanda nisan ayı itibariyle Türk tohumlarının ekimine başlanması bekleniyor. Muhtar Göçoğlu, tohumların tamamının ise Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü tarafından karşılanacağını açıkladı. 'Cumhuriyet', 'Anafartalar', 'Seddülbahir', Nusret', 'Efe' gibi isimlere sahip Türk tohumları ile örnek bir proje başlatan Göçoğlu, hedeflerinin bu hareketi tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu dile getirdi."Yabancı menşeli tohumlar yerine sertifikalı Türk tohumlarımızı görmek istiyoruz"Son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına bir tepki olarak böyle bir projeyi başlatma kararı aldıklarını dile getiren Göçoğlu, "Son dönemde, Amerika'nın ambargoları üzerine biz de Çıplak köyü muhtarlığı olarak bir proje başlattık ve 'Her şey bir tohumla başlar' dedik. Yerli, milli ve sertifikalı tohumlarımızı muhtarlık olarak köy halkına ve civardaki köylere tanıtmak istiyoruz. Yabancı menşeli tohumlar yerine sertifikalı Türk tohumlarımızı görmek istiyoruz" şeklinde konuştu."Çanakkale'ye özgü tohumları seçtik"Tohumların isimleri hakkında da bilgiler veren Göçoğlu, "Tohumlarımız arasında 'Cumhuriyet' isimli bir tohumumuz var. 'Anafartalar', 'Seddülbahir' ve 'Nusret' isminde de tohumlarımız var. Özellikle Çanakkale'ye özgü tohumları seçtik. Bunun yanı sıra hayvancılarımız için ot için diktikleri 'Efe' isminde kışlık tohumlar var. Yem bezelyesi olarak dikilen yerli tohumlarımız var" ifadelerini kullandı."Biz üretken bir milletiz, her şeyi üretebiliriz""Yaklaşık 40-50 dönümlük bir arazide bu tanıtım bahçesini kuracağız" diyerek sözlerine devam Göçoğlu, şunları kaydetti: "Tarım İl Müdürlüğümüz ile görüşmemizin ardından projemize destek olabileceklerini söylediler. Tohumlarımızın tamamını kendileri karşılıyor. Bu projeye ilk olarak köyümüzden başladık. Daha sonra çevre köylere ve 81 ile örnek olmasını istiyoruz. Biz üretken bir milletiz. Her şeyi üretebiliriz. Hiçbir şekilde dışarıya bağlı olmadığımızı göstermek için biz bu projeyi köyümüzden başlattık."

Kaynak: İHA