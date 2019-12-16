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Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor

ABD'nin özellikle ayrılmadığı Suriye'nin Deyrizor bölgesinde petrol yatakları dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde amatörce kazılan kuyudan petrol fışkırıyor.

16.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:10

'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce tırlık yardımda bulunan Amerika, bölgedeki doğal zenginlikleri de elinden bırakmıyor. Petrol yataklarıyla dikkat çeken, Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeden gelen son görüntü, ABD'nin neden bölgeden ayrılmak istemediğini gözler önüne seriyor.

ABD'NİN DERDİ PETROL

Bölgede terör örgütü YPG'yi güçlendirmeye çalışan Amerika, petrol yataklarını kimseye bırakmıyor. Üs bölgelerinden çekilen askerler sadece petrol yataklarının olduğu bölgelerde görev yapıyor.

PETROL ŞELALESİ

'da çekilen son görüntüde amatörce şekilde kazılan arazide petrol fışkırıyor. Deyrizor'da hiçbir sondaj araçlarına gerek kalmadan sadece kazmayla bile petrole rastlanabilmekte.

SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı. ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı başlayınca Sırrin'deki hava üssünü boşaltmış ve kullanılmasın diye bombalamıştı. ABD ordusu dün ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.

Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Deyrizor, Suriye, Dünya, Güncel


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