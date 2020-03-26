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Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı

Amerika'da yayın yapan haftalık dergi Newsweek hazırladığı haberde, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı.

26.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:46

Amerika'da yayın yapan haftalık dergi Newsweek, yeni tip koronavirüs ile ilgili bir haber hazırladı. Craig Considine imzalı "Yalnızca duanın gücü koronavirüs gibi bir pandemiyi durdurabilir mi? Peygamber Muhammed bile başka türlü düşündü" adlı başlıklı görüş yazısında, Kovid-19'dan korunmak için hijyenin öneminden bahsedildi.

Haberin büyük bir kısmında Hz. Muhammed'in (SAV) temizlik ile ilgili verdiği tavsiyelere dikkat çekildi.

Hz. Peygamberin (SAV) önerileri, derginin haberinde şu satırlarla dile getirildi;

"Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed... Ölümcül hastalıklar konusunda uzman olmasa da, Hz. Muhammed yine de Kovid-19 gibi bir gelişmeyi önlemek ve mücadele etmek için sağlam tavsiyelerde bulundu.

"VEBANIN OLDUĞU YERE GİRMEYİN"

Muhammed dedi ki: "Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin; veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa ise o yeri terk etmeyin."

Ayrıca, "Bulaşıcı hastalıkları olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır" dedi.

TEMİZLİK İLE İLGİLİ HADİSLERE YER VERİLDİ

Hz. Muhammed, insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara uymayı da teşvik etti. Aşağıdaki hadisleri düşünün:

"Temizlik imanın bir parçasıdır. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın; uyurken ellerinizin nerelerde hareket ettiğini bilmiyorsunuz. Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayın."

"TIBBİ TEDAVİDEN FAYDALANIN"

Ya biri hastalanırsa? Hz. Muhammed acı çeken insanlara ne tür tavsiyelerde bulunurdu?

İnsanları her zaman ilaç aramaya teşvik ederdi: "Tıbbi tedaviden faydalanın" derdi. Hz. Muhammed dedi ki; "Allah tüm rahatsızlıkların çaresini göndermiştir. Bir tanesinin ilacı yoktur o da yaşlılık (ölüm)."

TEDBİRİN ÖNEMİ HZ. MUHAMMEDİN HİKAYESİYLE AKTARILDI

Belki de en önemlisi, inanç ile mantığı ne zaman dengeleyeceğini biliyordu. Son haftalarda bazıları, namazın sizi koronavirüsten uzak tutmada, sosyal mesafe ve karantinaya ilişkin temel kurallara uymaktan çok daha iyi koruyacağını ileri sürdü.

Peki Hz. Muhammed buna nasıl tepki verirdi?

Dokuzuncu yüzyıldaki Pers alimi Tırmizi'nin aktardığı şu hikayeyi düşünün: Peygamber Muhammed bir gün bedevinin devesini bağlamadan ayrıldığını fark etti. Bedeviye, "Neden devenizi bağlamıyorsunuz?" diye sordu. Bedevi, "Allah'a güveniyorum" dedi. Peygamber Muhammed "Önce devenizi bağlayın, sonra Allah'a güvenin" dedi."

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Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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ABD dergisi koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı!

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