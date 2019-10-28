Amerikan gazetesi operasyonun perde arkasını yazdı: Trump, Suriye'den çekilmek isteyince Bağdadi operasyonu hızlandırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklaması ABD basında geniş yer buluyor. New York Times gazetesinin ABD istihbarat birimlerinden yetkililerle konuşarak hazırladığı haberde operasyonun öncesinde yaşananlar aktardı. Gazete, Trump'ın Suriye'den çekilmek istediğine işaret ederek Bağdadi operasyonun hız kazandığını yazdı.

"TRUMP, SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İSTEYİNCE..."

Haberde, "Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekat birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonu izledi

"PLANLAR SEKTEYE UĞRADI"

Bağdadi'nin yakalanmasının Trump tarafından da öncelik olarak belirlendiği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti.

Ancak Trump'ın üç hafta önce ani bir şekilde ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması, titizlikle hazırlanmış olan planları sekteye uğrattı. Yetkililere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi. Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı."

DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü yer

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."

TRUMP: WASHİNGTON'DA SIZINTI VAR

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Operasyonun detaylarını Demokratlarla paylamadıklarını dile getiren Trump, operasyonun güvenliği için bunu yaptıklarını kaydetti. Trump, "Washington'da çok fazla sızıntı var. Askerlerimize zarar gelmemesi için operasyonu duyurmadık. Çok az kişinin haberi vardı. Bir sızıntı ekibin tamamen ölmesine sebep olabilirdi" ifadelerini kullandı.