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Amerikan Hastanesi'nden "Rahmi M. Koç'un sağlık durumu" ile ilgili açıklama

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46Amerikan Hastanesi'nden
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.
Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Koç, 14 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

Koç Holding, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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