Amerikan merkez bankası Federal Reserve'den ikinci faiz indirimİ
ABD Merkez Bankası, Covid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'ta yapılana Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitti. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından, yüzde 0-0,25 aralığına çekti
16.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:33
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika
faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Dünya
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