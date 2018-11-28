Amerikan Ordusu Akıllı Silahlara Yöneliyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:21



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:21

Amerikan ordusuna yeni teknolojiler sunmaktan sorumlu Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) hem gerçek, heM de sanal drone'ların en ağır şartlarda bile koordineli olarak birlikte çalışmasını sağlayacak sistemi test etti.DARPA'nın Arizona'daki Yuma Deneme alanında testi geçen sistemle, gerçek ve sanal drone'lar birbirileriyle iletişimi kopmadan ve yoğun bir elektronik saldırı altında olsa dahi birlikte çalışabilecek.Hava, kara, deniz ve siber alanlardan koordineli bir saldırı hedefleyen bu elektronik savaş savunma sistemi, ağ erişimleri arasında da bozulmaya yol açıyor.DARPA yaptığı açıklamada, hava sisteminin adı konusunda bilgi vermezken deneme sürecinde 6 adet gerçek 24 adet de sanal drone'un göreve gönderildiğini ve bu testlerde drone'ların küresel konumlandırma sistemi olmadan (GPS) birbiriyleriyle işbirliği yapıp yapamayacaklarının test edildiğini bildirdi. DARPA, drone'ların testi başarıyla geçtiğini de aktardı.Ajansın yaptığı bu testlerin Amerikan ordusunun savaş alanlarında daha çok akıllı silahlara doğru yöneldiğini şeklinde yorumlanıyor. - Yağcı