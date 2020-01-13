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Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.

13.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:40Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ordusuna katmak üzere yeni nesil robot savaşçıların üretimi için harekete geçti. Saha görev alacak hafif ve orta ölçekli robot savaşçıların prototip üretiminin ile QinetiQ North şirketlerinin üstleneceği açıklandı. Prototiplerin insansız araçların savaş alanlarında kullanımı konusunda orduya entegre edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Dört hafif ve dört orta ölçekli üretilecek olan robotik savaşçılar, 2021'in sonlarına doğru test çalışmalarına başlayacak.
ASKERLERE YÖNELİK RİSK AZALACAK
General Ross Coffman yaptığı açıklamada, "Robotlar karada savaş operasyonlarını yürütme tarzımızda devrim yapma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. Coffman, robotik savaşçıların kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahlar konusunda keşif yapma ve düşman tarafındaki pozisyonlar hakkında bilgi verme konusunda kullanılacağını ve daha fazla zaman kazandıracağını belirterek askerlere yönelik riskin azalacağını dile getirdi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Textron, Güncel

Kaynak: İHA

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