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Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

23.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:54Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 71 borda numaralı 'USS Ross' isimli güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Saat 09.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 154 metre uzunluğundaki Amerikan füze destroyeri 'USS Ross' saat 11.00 sıralarında Lapseki önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Amerikan savaş gemisine bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. - ÇANAKKALE

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Güncel

Kaynak: İHA

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