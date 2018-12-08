Amerikan Şirketler Derneği Kamu Ve İş Dünyası Liderlerini Bir Araya Getirdi

Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu'nun ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen davete her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sarah E. Kemp ve ABD Başkonsolosu Jennifer Davis'in hazır bulunduğu geceye Amerika'dan özel sektör kuruluşları (ABD Ticaret Odası, ATC, ATS), Türkiye'deki Amerikan iş dünyası ve yatırımcılarının bölgesel CEO ve temsilcileri, Türk özel sektörünü temsil eden kuruluşlar (DEİK/TAİK, TİM, YASED) ile önde gelen iş insanları, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

"ABD yatırımları sanayide sıçrama yaratıyor"

Galanın açılış konuşmasını yapan Amerikan Şirketler Derneği Başkanı ve Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, "Derneğimiz Türkiye'de faaliyet gösteren 110'un üzerinde Amerikan şirketini temsil ediyor. Bu şirketlerin Türkiye ekonomisine yaklaşık 55 milyar dolar katkısı bulunuyor ve 90 binden fazla istihdam yaratıyorlar." dedi.

Serra Akçaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz. Amerikan Şirketler Derneği olarak, 14 yıldır ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Yatırım rakamını daha da yukarılara taşımaya kararlıyız."

Ekonomik ilişkilere kadın eli değdi

Serra Akçaoğlu, kadın liderliğinin ekonomik ilişkilerdeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün konuşmacılarımız arasında ticarete yön veren ve farklı pazarlarda söz sahibi kadın liderler bulunuyor. Derneğimiz Yönetim Kurulu ve üyelerinde de kadın temsili yüksek seviyede. Bu değerli kadın liderlerin, uzun vadede ikili ekonomik ilişkilerin inşasında rol alacaklarına inanıyoruz."

"Uzun yıllardır Türkiye'ye öncelik vermemiz şaşırtıcı değil"

Uzun yıllar Orta Asya, Çin bölgesinde görev yapmış, bu bölgeler ile ilgili derin deneyim ve bilgi birikimine sahip olan ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sarah E. Kemp, "Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham Türkiye/ABFT) 14. Yıldönümü Galasında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. ABD özel sektörünün bu pazara verdiği önem taahhüdümüzü güçleniyor. Dolayısıyla ABD Ticaret Bakanlığı'nın uzun yıllardır Türkiye'ye öncelik vermesi şaşırtıcı değildir" şeklinde konuştu.

"İşbirliğini geliştirirsek vatandaşlarımızın refahı da gelişecektir"

ABD Başkonsolosu Jennifer L. Davis: "Burada, İstanbul'da, Amerikan Şirketler Derneği'nin 14. Yıldönümü Galasında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu etkinlik, ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türkiye'de iş yapan Amerikan firmalarına destek olmanın önemine olan inancımı tazeledi. Karşılıklı yatırımları ve iş birliğini artırmak ekonomilerimiz ve vatandaşlarımızın refahı da gelişecektir."