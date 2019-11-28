Haberler » Spor » 'Amigo' şarkı söyledi, belediye otobüsü tribüne döndü - Spor

'Amigo' şarkı söyledi, belediye otobüsü tribüne döndü

ANTALYASPOR tribünlerinde yıllardır beyaz uzun saçlarıyla tanınan amigo Recep Güler, dün akşam belediye otobüsüyle evine giderken, Antalyaspor tribünlerinde de sıkça söylenen 'Samanyolu' şarkısını seslendirdi.

28.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:49'Amigo' şarkı söyledi, belediye otobüsü tribüne döndü

ANTALYASPOR tribünlerinde yıllardır beyaz uzun saçlarıyla tanınan amigo Recep Güler, dün akşam belediye otobüsüyle evine giderken, tribünlerinde de sıkça söylenen 'Samanyolu' şarkısını seslendirdi. İlk başta şaşıran yolcular, amigonun isteğiyle koro halinde şarkıya eşlik etti.

'Amigo Miloş' olarak tanınan Antalyaspor amigosu Recep Güler, dün akşam saatlerinde evine gitmek için belediye otobüsüne bindi. Yer olmadığı için bazı yolcularla ayakta seyahat eden Amigo Miloş, bir anda Antalyaspor tribünlerinde de sıkça söylenen 'Samanyolu' şarkısını seslendirmeye başladı. Otobüstekilerin şaşkın bakışları arasından şarkıyı söylemeye devam eden Amigo Miloş, diğer yolculardan da kendisine eşlik etmesini istedi. Yolcular başta biraz çekinse de daha sonra hep beraber şarkıya eşlik etti.

Otobüs korosunun bu keyifli anları ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler başta Antalyaspor taraftarları olmak üzere çok sayıda kişi tarafından izlendi, yorum yapıldı.



Recep Güler, Antalyaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:05 Chapecoense küme düştü!
18:56 TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı
18:50 Isla'nın cezası onandı
18:46 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Önümüzdeki maç final niteliğinde
18:46 PFDK kararları açıklandı!
18:39 Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
17:54 Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
17:46 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
16:06 Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı
15:36 Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu
12:01 AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu'ndan "güçbirliği" çıkışı: Güçlü birliktelikler içerisinde hareket etmek gerek
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 19:11:28