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Amik Ovası'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Hatay'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

09.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:39
Hatay 'ın bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.
Kentte bir süredir etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.
Pembe ve beyaz renkli çiçeklerin ağırlıklı olduğu nektarin ve erik ağaçları, görsel bir şölen sundu.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ekili alanlar, fotoğrafçıların ve yoldan geçen vatandaşların da ilgi odağı oldu. Amik Ovası'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Kaynak: AA

Etiketler : Amik Ovası, Hatay, Güncel
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