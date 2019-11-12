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Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor

- Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyorGAZİANTEP - Gaziantep ve Hatay arasındaki Amik Ovası'nı sulayan İslahiye Tahta Köprü Barajı'nda set yükseltme çalışmalarında sona gelindi.

12.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:51
- Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor
GAZİANTEP - ve arasındaki Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nda set yükseltme çalışmalarında sona gelindi.
İslahiye ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve İslahiye ile Hatay arasındaki Amik ovasını sulayan Tahta Köprü Barajı'nda 5 ay önce başlatılan set yükseltme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık elli yıllık bir proje olan Tahta Köprü Baraj'ındaki set yükseltme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında kurulan şantiyenin şefi Şehmus Cengiz, "Çalışmalar bittiğinde barajın gövde yüksekliği 9 metre olacak, kapasite 2 milyon küpten 4 milyon küpe çıkmış olacak. Sulama amacı ile yapılan bu baraj bundan sonra kurulacak hidroelektrik santralleri ile yaklaşık 1 yıl içerisinde elektrik üretimine geçilecek ve böylelikle Amik Ovasının tamamını sulayabilme özelliğine kavuşacak. Toplam kret kotu yüksekliği 406 metreden 415 metreye çıkmış olacak bu yılın başında bitirmeyi planlıyoruz" dedi.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra Amik Ovası'nda bulunan toplam 46 bin 514 hektar arazinin sulanabileceği ve barajın tam kapasiteyle çalıştığında ise yılda 20 milyon KWS enerji üretimi sağlanacağı da belirtildi.
Amik Ovası'nı sulayan Tahta Köprü Barajı'nın kapasitesi yükseltiliyor

Amik Ovası, Gaziantep, İslahiye, Hatay, Ekonomi

Kaynak: İHA


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